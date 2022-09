Em meio a tensões, governo da Grécia alerta sobre risco de conflito com Turquia

publicidade

O ministro de Relações Exteriores da Grécia, Nikos Dendias, enviou cartas ao secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, ao chefe de política externa da União Europeia, Josep Borrell, e ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Antonio Guterres, solicitando que condenem formalmente declarações do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sugerindo que as atuais tensões bilaterais podem evoluir para um segundo conflito aberto na Europa.

As cartas citam declarações de Erdogan sobre a "ocupação" grega das ilhas do Mar Egeu que fizeram parte da Grécia por décadas, e a menção ao povo grego como "vil". "A liderança turca aparentemente optou por apresentar a agressão futura como algo já preparado e, mais importante, como uma ação justificada", disse Dendias nos documentos. "Ao não fazê-lo (condenar as declarações) a tempo ou subestimar a gravidade do assunto, corremos o risco de testemunhar novamente uma situação semelhante à que atualmente se desenrola em alguma outra parte do nosso continente", escreveu Dendias, em alusão à guerra na Ucrânia.

Na terça-feira, 6, Erdogan disse que a Turquia poderia "chegar de repente uma noite", sugerindo que um ataque ao território grego não está descartado. A Turquia alega que a Grécia tem violado acordos internacionais mantendo presença militar em ilhas próximas à costa turca no Mar Egeu e que a força aérea grega bloqueou caças turcos em exercícios da Otan no Mediterrâneo. Já a Grécia diz que precisa defender suas ilhas orientais, incluindo pontos turísticos como Rodes e Kos, que estão muito mais perto da Turquia do que da Grécia continental.