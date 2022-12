Em Nova Zelândia já é 2023

publicidade

Enquanto o Brasil recém amanhecia, Nova Zelândia já celebrava a chegada de 2023. A entrada do novo ano foi marcada por fogos de artifícios na noite de sábado no horário local da ilha – e por volta das 9h30 no horário de Brasília. São 16h à frente do horário brasileiro.

Auckland, a maior cidade do país, foi o principal ponto de celebração do ano novo na ilha. Os fogos de artifícios coloriram e iluminaram a noite, dando destaque para a famosa Sky Tower.