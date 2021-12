Equador declara obrigatória vacinação contra Covid-19

publicidade

O Equador, sétimo país da América Latina com mais mortes pela pandemia do coronavírus, declarou obrigatória a vacinação contra a Covid-19, devido à presença da variante ômicron, informou nesta quinta-feira o Ministério da Saúde. A imunização anticovid não será obrigatória, porém, para pessoas que tenham alguma contraindicação médica, que devem apresentar comprovação, esclareceram as autoridades.

O Ministério da Saúde argumentou que a decisão tem base na Constituição, que estabelece que a saúde é um direito que deve ser garantido pelo Estado. A Lei Orgânica da Saúde indica que o Executivo tem competência para "declarar a obrigatoriedade das imunizações contra determinadas doenças, nos termos e condições que a realidade epidemiológica nacional e local exigir", afirmou a pasta.

Cerca de 69% dos 17,7 milhões de habitantes do Equador receberam o esquema vacinal completo de duas doses. Além disso, 900 mil pessoas receberam também a dose de reforço. Para combater o aumento de casos após a detecção da variante ômicron há uma semana, o país impôs a exigência de apresentação da carteira de vacinação para entrar em eventos públicos, restaurantes, shopping centers, cinemas e teatros. Também reduziu a capacidade máxima nesses espaços para 50%.