Equador tem novos episódios de violência armada na véspera de eleições

publicidade

Um candidato presidencial e um prefeito denunciaram neste sábado que foram alvos de disparos horas antes das eleições gerais antecipadas deste domingo no Equador, onde um candidato presidencial foi assassinado há 10 dias.

O candidato de direita Otto Sonnenholzner denunciou pela rede social X (antigo Twitter) que junto com sua família sofreu "um ataque a tiros em frente ao local onde tomava café da manhã" no porto de Guayaquil (sudoeste), sem relatar vítimas.

"Graças a Deus estamos todos bem, mas exigimos uma investigação sobre o ocorrido. O medo e a impotência que vi nos olhos de todos os presentes me machucam. Não podemos continuar assim. Amanhã mudaremos de rumo!", declarou.

Segundo Sonnenholzner, ocorreu "uma perseguição policial a poucos metros" de onde ele estava, que terminou com a detenção de cinco "criminosos que colocaram em risco dezenas de famílias".

A polícia confirmou sua versão e esclareceu que os detidos pretendiam assaltar uma loja de artigos esportivos no norte de Guayaquil. Um dos detidos ficou ferido e duas armas foram apreendidas.

O ex-vice-presidente Sonnenholzner (dezembro de 2018 a julho de 2020) aspira ao poder, assim como outros sete candidatos.

Nos últimos anos, o Equador enfrentou uma onda de violência relacionada ao narcotráfico, com massacres nas prisões que deixaram mais de 430 detentos mortos desde 2021 e um recorde de homicídios de 26 por cada 100.000 habitantes nas ruas em 2022, quase o dobro do ano anterior.

"Tentaram me matar!"

Na madrugada deste sábado, o prefeito da cidade costeira de La Libertad (sudoeste), Francisco Tamariz, denunciou ter sido vítima de um ataque a tiros.

"Tentaram ME MATAR", expressou o político através da rede X, acrescentando que há "mais de 8 testemunhas" do atentado ocorrido por volta da meia-noite de sexta-feira e no qual, segundo ele depois alegou, policiais estiveram envolvidos.

Tamariz afirmou que saiu ileso do ataque juntamente com sua esposa e outras duas pessoas que estavam em um veículo blindado, que foi alvo de cerca de 30 tiros.

O prefeito dessa cidade, que possui cerca de 100.000 habitantes, afirmou posteriormente no Facebook que, ao retornar de Guayaquil, sua caminhonete blindada foi atacada a tiros por duas pessoas vestidas à paisana que saíram de um veículo policial.

"Em questão de segundos, eles começaram a metralhar o veículo (...), começaram a atirar em nós, nunca perguntaram quem estava dentro", declarou o funcionário junto com sua esposa. Ambos apareceram com coletes à prova de balas.

"Se o veículo não fosse blindado (...), eu não estaria aqui. Seria impossível eu estar falando com vocês com 30 tiros que foram disparados (...) em direção à caminhonete em que eu estava", acrescentou.

Tamariz é afiliado ao ex-presidente socialista Rafael Correa (2007-2017), que vive na Bélgica desde que deixou o poder e cuja candidata, Luisa González, é a favorita nas eleições presidenciais deste domingo.

Sobre o caso, o coronel Juan Carlos Soria, chefe da polícia local, disse à imprensa que a instituição identificou três veículos de luxo que estavam circulando em alta velocidade.

Ele indicou que os veículos levantaram suspeitas por serem blindados, terem vidros escurecidos e estarem sem placas, além de terem ignorado a ordem das autoridades para parar.

Violência política

No meio da violência que assola o país, o candidato presidencial de centro Fernando Villavicencio, um opositor fervoroso do correísmo e que estava em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, foi morto a tiros ao sair de um comício em Quito em 9 de agosto.

Durante a campanha para as eleições deste domingo, outros políticos também foram assassinados, incluindo um prefeito, um candidato a deputado e um líder local do correísmo.

Na quinta-feira, durante o encerramento da campanha, o candidato presidencial Daniel Noboa (de direita) denunciou um atentado a tiros contra sua caravana, do qual saiu ileso. As autoridades contradisseram sua versão.

Após o assassinato de Villavicencio, o presidente Guillermo Lasso decretou o estado de exceção por 60 dias em todo o país, permitindo o envio de militares para reforçar a segurança nas eleições, nas quais também serão escolhidos o vice-presidente e os 137 membros da Assembleia Nacional. Lasso dissolveu a assembleia em maio, em meio a uma crise política.

O governante responsabilizou o crime organizado pelo assassinato sem precedentes de um candidato à presidência, mas depois afirmou que se tratava de um crime político. Seis colombianos estão detidos pelo caso, enquanto outro morreu em um tiroteio com os guarda-costas de Villavicencio.

O partido de centro Construye, que apoiava Villavicencio, escolheu o jornalista de investigação Christian Zurita como substituto. Uma investigação conjunta de ambos levou à condenação à revelia de Correa a oito anos de prisão por corrupção.