Erdogan distribui dinheiro a apoiadores do lado de fora do local em que votou na Turquia; assista

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, distribuiu dinheiro a apoiadores que se concentravam do lado de fora da seção eleitoral em que o chefe do Executivo votou no segundo turno da eleição presidencial, neste domingo (28). Assista acima ao vídeo da agência Reuters.

O chefe de Estado em exercício entregou cédulas de 200 liras (aproximadamente 10 dólares ou R$ 50) e apertou a mão de apoiadores.

A atitude se tornou uma tradição para Erdogan, que também dá brinquedos a crianças em ocasiões especiais, como os feriados muçulmanos de Eid al-Fitr e Eid al-Adha.

A eleição presidencial turca, uma das mais importantes da história moderna do país, determinará não apenas quem vai governar, mas também como será governada a nação e a estratégia de sua política externa.

A economia do país está com problemas sérios, já que sua moeda, a lira turca, caiu para um décimo de seu valor em relação ao dólar em uma década.