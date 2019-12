Erupção de vulcão deixa cinco mortos na Nova Zelândia

publicidade

A erupção do vulcão White Island, Nova Zelândia, deixou cinco mortos e quase 20 feridos, anunciou a polícia nesta segunda-feira. "Eles estavam entre aqueles que foram resgatados da ilha mais cedo", afirmou o vice-comandante de polícia, John Tims, à imprensa.



Tims acrescentou que 18 pessoas recebiam atendimento por ferimentos, incluindo algumas com queimaduras graves. A polícia entrou em contato com outro grupo de pelo menos 10 pessoas que permaneciam na ilha após a erupção.



"Não sabemos ao certo o número exato deles e não temos certeza de seu estado", disse Tims. A Ilha Branca está localizada a cerca de 50 quilômetros da costa da baía turística de Plenty, na ilha norte da Nova Zelândia, e os viajantes que amam o turismo de aventura costumam visitá-la, com capacetes de segurança e máscaras de gás, para se aproximar do vulcão.



A erupção ocorreu às 14h11min (22h11min de domingo no horário de Brasília), lançando uma coluna de cinzas espessa de 3,6 km no ar. Ao anoitecer, a atividade vulcânica torna as tentativas de resgate muito perigosas, alertou Tims. "A ilha é instável, existe o risco de futuras erupções, é fisicamente perigoso retornarmos à ilha". "Eu tenho que levar em conta a segurança de nosso pessoal e das equipes de resgate", acrescentou.



Imagens exibidas ao vivo do vulcão mostravam mais de meia dúzia de pessoas caminhando ao longo da borda da cratera antes da erupção, antes de a transmissão ser interrompida. Muitos turistas "estavam dentro ou ao redor da ilha, e o rastro de alguns foi perdido", disse à imprensa a primeira-ministra Jacinda Ardern. "É uma situação em evolução e, é claro, todos os nossos pensamentos estão com as pessoas afetadas", acrescentou. Segundo ela, alguns dos turistas seriam estrangeiros.

Fumaça branca

O vulcão da Ilha Branca é o mais ativo do arquipélago da Nova Zelândia, de acordo com a agência governamental GeoNet. Cerca de 10.000 turistas o visitam todos os anos. Registrou erupções frequentes nos últimos 50 anos, a última em 2016. Este ano, um contêiner de 2,4 toneladas foi levado para a ilha, de avião, para ser usado como refúgio em caso de erupção.



A Agência Nacional de Gerenciamento de Situações de Emergência declarou que a erupção vulcânica foi "moderada". Uma espessa fumaça branca podia ser vista a vários quilômetros de distância. Os sobreviventes foram levados da ilha para o continente em embarcações turísticas, enquanto vários helicópteros e aviões sobrevoavam a região.



Foram encontrados quatro turistas e um piloto que haviam visitado a ilha de helicóptero. Eles tinham aterrissado na ilha pouco antes da erupção, de acordo com a empresa Volcanic Air. "Não sabemos o que aconteceu depois, mas sabemos que os cinco retornaram a Whakatane (cidade localizada a cerca de 50 km da ilha vulcânica) em um dos barcos turísticos", declarou um porta-voz da empresa à AFP.



Michael Schade, um turista que conseguiu sair a tempo, gravou algumas imagens da tragédia. Seus vídeos mostram grupos de turistas assustados agrupados na costa, esperando para serem evacuados, enquanto o chão ao redor deles queima e o céu está coberto de fumaça. Muito perto deles, um helicóptero danificado coberto de cinzas.