Espanha registra 281 mortos por coronavírus em 24h

A Espanha registrou 281 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, um número que eleva o saldo total para 24.824 óbitos. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde na sexta-feira, acrescentando que a desaceleração da pandemia se confirma. Na quinta-feira, o número diário de mortes foi o mais baixo desde 20 de março, com 268 mortes em 24 horas. Com 215.216 casos positivos até agora, é o quarto país com o maior número de mortes por coronavírus, atrás de Estados Unidos, Itália e Reino Unido.

Há dez dias, o balanço se mantém em cerca de 300 mortes por dia, muito longe do pico de 950 mortes em 24 horas registradas no início de abril. Outras 2.628 pessoas foram declaradas curadas, elevando o total para 114.678.

Com a queda da sobrecarga no sistema de saúde, Madri fechou na sexta-feira o enorme hospital de campanha instalado em março nos pavilhões do centro de conferências. As instalações serão preservadas para enfrentar uma possível nova onda de contágio.

Neste fim de semana, parte das restrições impostas desde 14 de março aos quase 47 milhões de habitantes da Espanha também serão suspensas.

Pela primeira vez, passeios individuais poderão ser realizados para esportes. As crianças já havia sido autorizadas a saírem de casa, por algumas horas, acompanhadas de adultos. Faixas de horário ainda deverão ser respeitadas para evitar a superlotação nas ruas e manter a distância social entre crianças e idosos, que não poderão sair nos mesmos intervalos.

Durante sete semanas de um severo confinamento, os espanhóis puderam sair de casa apenas para trabalhar (na impossibilidade do trabalho remoto), ir ao supermercado, à farmácia, ou passear com o cachorro.

O chefe do governo, Pedro Sánchez, anunciou que a saída do confinamento poderá começar em 11 de maio, se a situação da saúde continuar melhorando e, então, continuará avançando em várias fases.