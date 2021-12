Estados Unidos confirmam primeiro caso da variante ômicron no país

publicidade

As autoridades de saúde dos Estados Unidos confirmaram nesta quarta-feira o primeiro caso da variante ômicron do coronavírus no país. O paciente foi diagnosticado com a nova cepa no estado da Califórnia, na costa oeste norte-americana. Segundo o CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças), o primeiro caso identificado da variante no país foi detectado em uma pessoa que voltou da África do Sul em 22 de novembro.

De acordo com informações da agência AFP, o paciente estava completamente vacinado e apresentava apenas sintomas leves. As autoridades de saúde norte-americanas colocaram o viajante em quarentena. O médico conselheiro da Casa Branca Anthony Fauci disse que o paciente testou positivo para a Covid-19 na última segunda-feira, segundo a rede norte-americana CNBC.

“O indivíduo está em quarentena e todos os contatos próximos foram avisados [...] até aqui, todos testaram negativo”, explicou Fauci. “Sentimo-nos bem que este paciente não apenas apresentou sintomas leves, mas na verdade os sintomas parecem estar melhorando”.

O governador do estado da Califórnia, Gavin Nwesom, reforçou a importância da vacinação e pediu para a população se manter “vigilante” quanto à doença. “Recebam as doses de reforço. Usem mascarás em lugares fechados”, destacou o político. Brasil e Canadá já haviam registrado casos da cepa ômicron nas Américas. Segundo a CNN dos Estados Unidos, outros 21 países também identificaram pacientes com a nova variante.

Especialistas temem que a ômicron, reportada pela primeira vez na África do Sul, seja mais transmissível que a delta, cepa atualmente dominante no mundo. As farmacêuticas que desenvolveram vacinas contra a Covid-19, como Moderna e Pfizer, iniciaram estudos para descobrir se os imunizantes aplicados na população são eficazes para a nova mutação.

