EUA anuncia US$ 350 milhões em nova ajuda militar à Ucrânia

publicidade

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, anunciou neste sábado (26) mais US$ 350 milhões em assistência militar à Ucrânia para lutar contra a invasão russa. "Este pacote incluirá mais assistência defensiva letal para ajudar a abordar as ameaças blindadas, aéreas e de outro tipo que a Ucrânia enfrenta atualmente", declarou Blinken, em um comunicado.

O anúncio veio depois que o presidente dos EUA, Joe Biden, manteve uma conversa telefônica de 40 minutos com seu colega ucraniano, Volodymyr Zelensky, na sexta-feira (25), para discutir ajuda militar e sanções.

Embora a Casa Branca não tenha divulgado o conteúdo da conversa, Zelenski disse no Twitter que conversou com Biden sobre "fortalecer as sanções", "assistência concreta à defesa" e "uma coalizão antiguerra".

Veja Também