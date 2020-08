EUA diz que Uruguai é ''exemplo'' por sua gestão da pandemia

publicidade

O governo americano afirmou, nesta terça-feira, que o Uruguai é um "exemplo" na América Latina de gestão da pandemia do coronavírus, ao parabenizar o país sul-americano pelo 195º aniversário de sua independência.

"Nossos países e o mundo têm enfrentado neste ano um desafio extraordinário com a Covid-19, e o Uruguai mostrou uma grande liderança na gestão da pandemia, servindo de exemplo na região", disse o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, em nota. "Agradecemos pela liderança e pela cooperação do governo do Uruguai para ajudar a repatriar os cidadãos dos EUA durante a crise pandêmica", acrescentou.

O Uruguai tem sido elogiado por organizações internacionais por sua gestão da crise de saúde, que lhe permitiu a abertura de várias atividades, inclusive as aulas presenciais, os espetáculos teatrais e algumas competições esportivas.

O país de 3,4 milhões de habitantes, que mantém suas fronteiras fechadas desde março, quando detectou seus primeiros casos de coronavírus, registrava até esta terça-feira 1.533 casos da doença e 42 mortes.

Pompeo enviou sua mensagem no Dia da Independência do Uruguai celebrado todo 25 de agosto, comemorando a declaração de 1825. "Estendemos nossos melhores votos de saúde e prosperidade ao povo uruguaio nos próximos anos", disse o secretário de Estado.

"Uruguai e Estados Unidos desfrutam de uma relação sólida com base em um compromisso compartilhado de fortalecer as instituições democráticas e promover a paz e a prosperidade econômica na região e em todo mundo", acrescentou.