EUA e Rússia trocam prisioneiros, incluindo a jogadora de basquete Brittney Griner

Os Estados Unidos e a Rússia trocaram prisioneiros nesta quinta-feira (8), incluindo a estrela do basquete americano Brittney Griner e o traficante de armas russo Viktor Bout, anunciaram a Casa Branca e o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, respectivamente.

"Em 8 de dezembro de 2022, no aeroporto de Abu Dhabi, o procedimento de troca do cidadão russo Viktor Bout pela cidadã americana Brittney Griner, que cumpriam pena nas prisões dos EUA e da Rússia, respectivamente, foi concluído com sucesso", disse o ministério das Relações Exteriores russo no Telegram.

Bout, um conhecido traficante de armas russo, estava detido nos Estados Unidos há mais de 10 anos.

O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou na manhã desta quinta-feira que Griner, condenada a nove anos de prisão na Rússia por tráfico de drogas, já estava "segura" e "a caminho" dos Estados Unidos.

"Alguns momentos atrás eu falei com Brittney Griner. Ela está segura. Ela está em um avião. Ela está voltando para casa", tuitou o presidente dos Estados Unidos.