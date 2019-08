EUA endurece política de vistos para quem visitou Coreia do Norte

publicidade

Washington revogou na segunda-feira uma medida de isenção de vistos para os estrangeiros que visitaram nos últimos oito anos a Coreia do Norte, o que pode afetar o incipiente setor turístico de Pyongyang. As autoridades americanas permitem aos cidadãos de 38 países -incluindo sul-coreanos, japoneses ou franceses - entrar em seu território sem visto durante 90 dias.



A isenção ficará suspensa para qualquer pessoa que visitou a Coreia do Norte a partir de 1 de março de 2011, de acordo com uma medida publicada na segunda-feira no portal da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos. Os cidadãos destes 38 países que se encontram nesta situação terão que solicitar visto de turismo ou de negócios para poder entrar nos Estados Unidos.