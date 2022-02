EUA não descartam invasão russa da Ucrânia durante Jogos de Pequim

publicidade

Uma invasão russa da Ucrânia poderia "ocorrer a qualquer momento", inclusive antes do fim dos Jogos Olímpicos de Pequim, previsto para 20 de fevereiro, destacou nesta sexta-feira (11) o assessor de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan. "Continuamos vendo sinais de escalada russa, inclusive a chegada de novas forças na fronteira com a Ucrânia", disse a jornalistas. No entanto, Washington "não está dizendo" que Putin já tenha tomado a decisão de invadir, acrescentou.

Nesta sexta, os líderes dos países ocidentais, entre eles o presidente americano, Joe Biden, o chanceler alemão, Olaf Scholz, e o presidente francês, Emmanuel Macron, prometeram sanções "rápidas e severas" se a Rússia invadir a Ucrânia. A declaração ocorreu após uma teleconferência entre aliados.

"Os aliados estão determinados a adotar juntos sanções rápidas e severas contra a Rússia se ocorrerem novas violações à integridade territorial e à soberania da Ucrânia", destacou no Twitter o porta-voz do chanceler alemão. "Todos os esforços diplomáticos buscam persuadir a Rússia a ir para a desescalada. O objetivo é impedir uma guerra na Europa", acrescentou.

