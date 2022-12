Europa terá que redobrar esforços para evitar escassez de gás em 2023, alerta AIE

publicidade

No caso de uma interrupção total do fornecimento de gás russo, a União Europeia terá que continuar seus esforços para reduzir ainda mais suas necessidades e evitar ficar sem gás no inverno de 2023/24, alertou a Agência Internacional de Energia (AIE) em um relatório nesta segunda-feira (12).

A lacuna entre oferta e demanda "pode chegar a 27 bilhões de m3 até 2023 em um cenário em que as entregas de gás da Rússia caiam para zero e as importações de GNL [gás natural liquefeito] da China se recuperem para os níveis de 2021", segundo o relatório.

O número de 27 bilhões de m3 equivale aproximadamente a 6,5% do consumo anual da UE em 2021, que ficou em 412 bilhões de m3, o mais alto desde 2011, segundo dados da Eurostat.

Em 2022, poderia alcançar os 360 bilhões de m3, segundo dados citados pela AIE. "A União Europeia avançou muito na redução de sua dependência do gás russo, mas ainda não está fora de perigo", declarou nesta segunda-feira o diretor executivo da AIE, Fatih Birol.

Nos anos anteriores à guerra da Ucrânia, o preço de referência do gás no mercado europeu rondava os 20 euros (um valor semelhante em dólares) por megawatt/hora. Este ano subiu para 300 euros, antes de voltar a cair para 100 euros.