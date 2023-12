Exército Brasileiro se prepara para posicionar blindados na fronteira com a Venezuela

publicidade

O Exércio Brasileiro se prepara para posicionar 20 blindados em Paracaima, no Estado de Roraima, fronteira com Venezuela, em meio aos avanços das tensões na América Latina.

A informação é da colunista Monica Gugliano do Estadão. Conforme a apuração, os militares brasileiros temem que Nicolás Maduro leve adiante invasão do território da Guiana e anexação da região de Essequibo.

Os blindados, do modelo Guaicuru, vão sair de unidades no Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul, onde estão localizados, e se somarão ao aumento do número de homens em Roraima – que já estava previsto em portaria – com a mudança do Esquadrão que atua na região – para 18º Regimento de Cavalaria Mecanizada. O tempo estimado de transporte é de ao redor de um mês.

