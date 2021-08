Exército dos EUA destruiu aviões, blindados e sistema antimísseis antes de deixar Cabul

publicidade

O Exército dos Estados Unidos destruiu aviões, blindados e um sistema de defesa antimísseis antes de deixar o aeroporto de Cabul, na madrugada desta terça-feira. A informação foi confirmada pelo chefe do comando central, general Kenneth McKenzie.

Os soldados "desmilitarizaram" 73 aviões antes do encerramento da ponte aérea de duas semanas com a qual retiraram civis que fugiam do regime talibã. "Esses aparelhos não voltarão a voar, não poderão ser usados", afirmou.

O Pentágono mobilizou 6 mil soldados para ocupar e manter o funcionamento do aeroporto de Cabul desde 14 de agosto, mas deixou no local 70 veículos blindados resistentes a minas terrestres, que valem 1 milhão de dólares cada, e 27 Humvees. Todos foram inabilitados, segundo McKenzie.

Os EUA também desativaram o sistema de defesa antimísseis que deteve cinco foguetes disparados pelo grupo Estado Islâmico contra o aeroporto. "Decidimos deixar esses sistemas funcionando até o último minuto", pouco antes da decolagem do último avião, indicou o comandante.