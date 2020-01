Exército israelense reporta disparo de foguete de Gaza contra Israel

publicidade

O Exército israelense reportou o disparo de um foguete da Faixa de Gaza contra Israel na noite desta quarta-feira, o primeiro incidente do tipo desde o anúncio de um plano de paz do governo americano para o Oriente Médio, duramente criticado pelos palestinos. "Um foguete foi disparado da Faixa de Gaza contra o território israelense", disse o Exército em um comunicado, logo após o anúncio de que está reforçando a presença de suas tropas na Cisjordânia e perto de Gaza.

O reforço será feito com "tropas de combate", informou o Exército no dia seguinte ao anúncio do plano, apresentado em Washington pelo presidente Donald Trump. "Após uma avaliação da situação, decidiu-se fortalecer nossas divisões na Judeia e Samaria (nome dado pelas autoridades israelenses à Cisjordânia) e Gaza com tropas de combate adicionais", informou o Exército em comunicado, sem dar mais detalhes.

O Exército já havia anunciado na terça-feira, horas antes do anúncio do plano americano, que reforçaria sua infantaria no Vale do Jordão, zona estratégica que representa cerca de 30% da Cisjordânia ocupada.