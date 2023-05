Ex-premiê do Paquistão Imran Khan volta para casa após detenção

publicidade

O ex-primeiro-ministro paquistanês Imran Khan chegou à sua residência em Lahore na manhã deste sábado (13), após ser solto sob fiança, na esteira de dias de tumultos em todo o país provocados por sua prisão por acusações de corrupção.

Vídeos divulgados por seu partido, o PTI, mostravam mais de 100 apoiadores celebrando sua libertação e lançando pétalas de rosa sobre o carro de Khan, ex-estrela do críquete.

Na última terça-feira (9), durante comparecimento para uma audiência de rotina no tribunal, em Islamabad, dezenas de paramilitares atacaram Khan, que foi preso. A medida deflagrou violentos confrontos em várias cidades entre seus apoiadores e as forças de segurança.

Dois dias depois (11), a Suprema Corte do país considerou que sua prisão foi ilegal e que todo o processo deveria ser revisto. Na sexta, foi-lhe concedida liberdade sob fiança "por um período de duas semanas". O Tribuna Superior de Islamabad também determinou que Khan não pode ser detido, sob qualquer alegação, até segunda-feira.

O ex-primeiro-ministro é alvo de várias acusações legais, como já aconteceu com outras figuras da oposição no país, desde que foi deposto do poder em abril de 2022.

Sua prisão desencadeou dois dias de caos, com milhares de seus apoiadores incendiando prédios e bloqueando estradas em várias regiões. O governo mobilizou o Exército, e pelo menos nove pessoas morreram nos confrontos, de acordo com fontes policiais e de saúde.

Khan lançou uma campanha sem precedentes de desafio contra os militares, acusando o atual governo de coalizão de derrubá-lo do poder no ano passado em conluio com generais.

Veja Também