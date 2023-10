Experiência com armas e conhecimento da região dificultam localização de atirador nos EUA

publicidade

O estado do Maine, nos EUA, vive o segundo dia de caçada a Robert Card, o atirador que matou 18 pessoas em um ataque ocorrido nessa quarta-feira. Conforme a CNN, as autoridades locais, que contam com a ajuda de agentes federais, enfrentam ao menos duas dificuldades para localizar o suspeito: a experiência com armas e o conhecimento da região.

Como já foi divulgado nessa quinta, Card é um homem que tem intimidade com armas por atuar como instrutor. Além disso, o passado como militar, ainda que não tenha sido enviado para zonas de combate, o ajuda a fugir das autoridades. De acordo com documentos fornecidos pelo exército norte-americano, ele é um especialista em lidar com suprimento de petróleo.

"Ele nunca esteve em combate, mas recebeu um treinamento extenso, o que inclui prática com armas", disse Clifford Steeves, antigo colega de Card na unidade em que serviam juntos. Steeves ainda comentou que o ex-militar estava entre os melhores atiradores do grupo.

Outro ponto que colabora para a demora na prisão de Card é o costume que tem por estar em áreas abertas. Segundo a CNN, grande parte das buscas está sendo feita em regiões de mata e o atirador pode estar confortável em se mover neste cenário.

Há evidências ainda de que Card planejou o ataque com cuidado. Um dos exemplos que sustenta a possibilidade é que a caminhonete Subaru que teria sido usada por ele foi encontrada em um local onde ficam embarcações, o Pejepscot Boat Launch, situado na cidade de Lisbon. A partir daí, é possível que ele tenha dado continuidade a sua fuga de barco.

