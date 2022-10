Explosão em mina na Turquia deixa ao menos 14 mortos

publicidade

Ao menos 14 trabalhadores morreram e 28 ficaram feridos na explosão de uma mina de carvão em Amasra, no noroeste da Turquia, anunciou nesta sexta-feira (14) o ministro turco do Interior, Suleyman Soylu.

As equipes de socorro trabalham para resgatar dezenas de mineiros presos debaixo da terra em galerias localizadas entre 300 e 350 metros abaixo do nível do mar.