Explosão em posto de combustível na Irlanda mata ao menos 10 pessoas

Pelo menos dez pessoas morreram na explosão de um posto de combustível em um vilarejo no noroeste da Irlanda. A tragédia "provocou dez vítimas", informou um oficial da Polícia em entrevista coletiva.

As vítimas são quatro homens, três mulheres, dois adolescentes (um garoto e uma garota) e uma menina em idade escolar primária, explicou. "Não esperamos que haja outras vítimas", acrescentou o responsável.

Não há informações sobre pessoas desaparecidas.

"As informações que temos no momento apontam para um trágico acidente", disse, parecendo descartar um ato voluntário.

Uma fotografia aérea tirada após a deflagração mostra o posto destruído após a explosão. Dois imóveis residenciais de dois andares vizinhos desmoronaram.

Um morador do bairro, Kieran Gallagher, cuja casa fica a cerca de 150 metros do local, disse que a explosão o fez pensar em uma 'bomba': "Eu estava em casa quando ouvi uma explosão. (...) Foi como uma bomba", disse à BBC.

Os serviços de emergência trabalharam durante toda a noite. Os escombros continuavam a ser recolhidos neste sábado.

A polícia, os bombeiros, ambulâncias e serviços de guarda costeira irlandeses, o serviço de ambulância aérea da Irlanda do Norte e uma equipe de especialistas da província britânica trabalham no local.

O Hospital Universitário de Letterkenny, a 24 quilômetros do posto de combustível, foi colocado em situação de emergência e disse em comunicado que estava tratando "múltiplos feridos".

Estragos e escombros

Em um comunicado, o primeiro-ministro irlandês, Micheal Martin, disse que seus "pensamentos e orações estão com aqueles que perderam suas vidas e aqueles que foram feridos nesta explosão devastadora".

"Os moradores da ilha serão atingidos com a mesma sensação de choque e devastação que o povo de Creeslough com esta trágica perda de vidas", disse ele, agradecendo aos membros dos serviços de emergência que trabalharam "a noite toda em circunstâncias extremamente traumáticas".

O ministro da Agricultura, Charlie McConalogue, que é um político eleito da região atingida pela explosão, comparou as cenas de devastação com as do conflito da Irlanda do Norte na segunda metade do século XX.

"As cenas do evento lembram imagens dos +Troubles+ anos atrás, em termos de estragos e escombros".

Durante três décadas, o conflito na Irlanda do Norte opôs nacionalistas, principalmente católicos, a favor da reunificação da ilha da Irlanda, e unionistas, principalmente protestantes, defensores da manutenção da província sob a coroa britânica.

Este conflito matou cerca de 3.500 pessoas.

Creelough, que fica a cerca de cinquenta quilômetros da fronteira com a Irlanda do Norte, tem cerca de 400 habitantes.

"Nossos pensamentos e orações estão com as famílias e amigos dos que morreram, dos feridos e de toda a comunidade de Creeslough", tuitou a Applegreen, proprietária do posto de gasolina atingido.