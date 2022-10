Explosões diante de prisão em Mianmar deixam 8 mortos e 18 feridos

publicidade

Ao menos duas bombas explodiram nesta quarta-feira (19) do lado de fora de uma prisão de Yangon, a capital econômica de Mianmar, e deixaram oito mortos e 18 feridos, anunciou a junta militar.

As explosões atingiram uma multidão reunida para entregar pacotes a parentes e amigos detidos na prisão de Insein, informou a divisão de informações da junta em um comunicado. Os militares atribuíram a responsabilidade a "terroristas".

De acordo com uma testemunha, as forças de segurança isolaram a área próxima à prisão, criada no período colonial e que, de acordo com grupos de defesa dos direitos humanos, abriga centenas de presos políticos desde o golpe de Estado de fevereiro de 2021.

O país é cenário de um violento conflito interno desde que os militares tomaram o poder em um golpe de Estado e em todo o país foram criadas milícias autoproclamadas.