Falha geológica em cidades da Turquia causou os novos tremores

Os dois grandes terremotos, de magnitudes de 6,4 e 5,8, que atingiram os distritos de Defne e Samandag, em Hatay, na Turquia, nesta segunda-feira (20), foram causados por uma falha geológica, afirmam especialistas. Ela foi aberta na superfície de Antáquia, capital dessa província, depois do primeiro tremor de terra, em 6 de fevereiro. O local fica ao sul da província de Karamamaras, epicentro do terremoto principal, de magnitude 7,8.

Segundo o professor Hasan Sözbilir, diretor do Centro de Pesquisa e de Aplicação sobre Terremotos, da Universidade Dokuz Eylül, a falha em Antáquia foi rompida por um acúmulo de tensão, resultante do evento inicial.

Em entrevista à imprensa local, ele contou que informações preliminares mostraram a falha de Antáquia como fonte sísmica dos terremotos dessa segunda, em Hatay.

O INGV (Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia da Itália) confirmou que os abalos anteriores ativaram uma nova falha geológica na península da Anatólia. Medindo entre 70 e 80 metros, essa falha moveu o solo em cerca de 10 metros em direção ao Mar Egeu.

Sözbilir visitou o local há uma semana, para fazer uma avaliação técnica. "O grande terremoto provocou a falha de Antáquia, que não suportou o estresse. Houve um acúmulo de tensão nas extremidades sul e norte da falha. Nas observações que fizemos, identificamos rachaduras mostrando que a falha estava sendo forçada para uma ruptura", disse.

"A falha se localiza ao longo da linha Gölbaşı-Türkoğlu. Uma parte significativa das casas ao longo e perto desta área foi destruída”, relatou o pesquisador, que fez medições e registros em imagens do deslocamento da rodovia para a esquerda, ao longo de falha.

As rachaduras se estendem por quilômetros, entre Karamamaras e Hatay. Estradas que conectam e rodeiam a região ficaram destruírdas. A rodovia Antakya Demirköprü está cheia de buracos, alguns deles bem grandes.

O que é uma falha geológica?

Falha geológica é uma ruptura da superfície (crosta terrestre), onde duas placas tectônicas passam uma pela outra, e que pode ter diferentes espessuras, segundo a distância entre os dois blocos sólidos de rochas que estão em movimento.

As placas tectônicas compõem a camada sólida externa do planeta Terra, a crosta terrestre. Elas dão sustentação aos oceanos e continentes, e estão sujeitas a movimentações produzidas pelo calor irradiado do magma incandescente da Terra.

A Turquia e a Síria ficam entre três placas tectônicas: a Euroasiática, a Anatólia e a Arábica.

Veja abaixo um post com imagens aéreas de uma falha superficial da região, que se estende por cerca de 300 km:

Questi sono i segni lasciati sul terreno dal catastrofico #terremoto in #Turchia. Si tratta della fagliazione superficiale che si estende per centinaia di chilometri, almeno 300 per il terremoto di magnitudo 7.8 e circa 100 per quello di 7.5.

O deslocamento das placas produz energia, mas o atrito entre elas prejudica esse movimento. Então, a energia de tração vai se acumulando durante séculos em partes da crosta terrestre, nos pontos chamados de falhas. Quando o atrito e a tensão geram quebra e movimentos muito severos em pouco tempo, acontece um terremoto, o choque principal.

Se há o rompimento de outras partes 'frágeis' da superfície da Terra na mesma região, em decorrência dos fortes abalos, é o que se conhece como tremor secundário. As falhas estão, portanto, diretamente relacionadas com a ocorrência dos terremotos.

O geólogo Naci Görür, membro da Academia de Ciências da Turquia, explicou que o evento sísmico de Karamamaras promoveu transferência de energia. "Quando ocorre um terremoto em um local, geralmente, uma parte da energia liberada é transferida para o sul e outra para o norte dessa falha, em direção às duas extremidades". Foi o que aconteceu no sul da Turquia nesta segunda, disseram os especialistas.

Alertas

Depois dos dois terremotos em Karamamaras, Görür havia alertado sobre a possibilidade de um abalo na região de Hatay. "Acho que pode haver uma transferência de tensão nos locais das falhas, porque há uma carga. Quem vive lá deve ter muito cuidado", falou, naquela semana.

Dias depois, nesta segunda, em mais uma entrevista, ele revelou novas previsões. "Dissemos que as falhas aqui poderiam quebrar e causar um terremoto, alertamos vários dias, e o sismo em Hatay, que era esperado, ocorreu esta noite. Minha advertência foi baseada em uma previsão científica. Ainda há risco de tremor de magnitude semelhante em Adana e no Chipre", disse.

Outras regiões sensíveis são a bacia de Adana, a província de Muğla, e as localidades próximas à falha de Malatya, onde pode ter havido alguma transferência de energia, falou Görür.