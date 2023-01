Falha no sistema de segurança para pilotos cancela todos os voos nos Estados Unidos

A FAA (Administração Federal de Aviação) dos EUA ordenou a suspensão de todas as partidas de voos domésticos depois que o sistema que fornece aos pilotos avisos de segurança antes do voo parou de funcionar nesta quarta-feira (11).

A FAA publicou nas rede sociais que está trabalhando para restaurar o sistema afetado. "Enquanto algumas funções começam a voltar a funcionar, as operações do Sistema Nacional de Espaço Aéreo permanecem limitadas", publicou.

A Airlines for America, a associação que representa as companhias aéreas dos EUA, informou que a interrupção está "causando atrasos operacionais significativos".

Segundo dados da FlightAware, uma empresa de rastreamento de voos, mais de .2500 voos domésticos e internacionais nos EUA foram adiados e mais de 1.500 foram cancelados.

A companhia aérea United Airlines disse em um comunicado que atrasou temporariamente todos os voos domésticos e que divulgaria atualizações durante a manhã.

A Casa Branca declarou, por sua vez, que não há sinal de um ataque cibernético "neste momento", acrescentando que o presidente Joe Biden foi informado sobre a paralisação. O secretário de transporte Pete Buttigieg publicou no Twitter que FAA está "tralhando para resolver esse problema com rapidez e segurança para que o tráfego aéreo possa retomar as operações normais e continuará fornecendo atualizações."

I have been in touch with FAA this morning about an outage affecting a key system for providing safety information to pilots. FAA is working to resolve this issue swiftly and safely so that air traffic can resume normal operations, and will continue to provide updates.