Foguete cai perto da embaixada dos EUA em Bagdá e mata militar iraquiano

Um militar iraquiano faleceu, nesta quarta-feira, após o impacto de um foguete em um ponto de controle das forças de segurança na Zona Verde de Bagdá, perto da embaixada dos Estados Unidos - disseram à AFP autoridades da segurança iraquiana. De acordo com uma fonte do governo, três militares ficaram feridos. Um segundo foguete caiu no mesmo lugar, mas não chegou a explodir.