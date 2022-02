Forças russas entram na região de Kiev

publicidade

As forças russas entraram na região do norte de Kiev a partir de Belarus para executar um ataque com mísseis Grad contra alvos militares, afirmaram os guardas de fronteira ucranianos nesta quinta-feira. Um correspondente da AFP no norte da capital ucraniana observou helicópteros não identificados nas proximidades da capital ucraniana.

Os guardas de fronteira disseram que o ataque terrestre partiu do posto de controle de Vilcha, cerca de 150 quilômetros ao norte da capital. Outras informações, que não puderam ser confirmadas até agora, falam de um voo procedente de Belarus. O ministro da Defesa deste país, aliado da Rússia, anunciou o fechamento do espaço aéreo junto sobre a fronteira com a Ucrânia a partir das 9h GMT (6hde Brasília) para "garantir a segurança" da sua utilização.

Tanques no centro de Kiev

O governo da Ucrânia já posicionou tanques de guerra na Praça da Independência, conhecida como Maidan, na área central da capital Kiev. Os militares serão responsáveis pela checagem de documentos e monitoramento da cidade. O país está sob decreto de Estado marcial, nível máximo de restrições.

Mais cedo, o exército russo anunciou que os separatistas pró-Rússia do leste da Ucrânia estão conquistando avanços territoriais contra o exército ucraniano. O general Igor Konashenkov, porta-voz do ministério da Defesa da Rússia, afirmou que os rebeldes avançaram três quilômetros na região de Donetsk e um quilômetro e meio em Lugansk.

Konashenkov assegurou que o exército russo não está atacando cidades ucranianas e está atingindo apenas "infraestrutura militar, instalações de defesa aérea, aeródromos militares e de aviação" com armas de "alta precisão". "A população civil não tem nada a temer", declarou.

Porém, a Ucrânia reportou a morte de cerca de 40 soldados de suas fileiras e uma dúzia de civis.

