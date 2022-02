Forças russas se aproximam de Kiev pelo norte e pelo leste

publicidade

As tropas russas se aproximavam de Kiev pelo nordeste e leste, nesta sexta-feira (25). O avanço que se soma à ofensiva pelo norte anunciada no início desta manhã. "Tendo sido repelido pelos defensores de Tcherniguiv, o inimigo procura contornar a cidade para atacar a capital. Para isso, ele se lança na direção Kosoltets-Brovary e Konotop-Nezhin-Kiev. Konotop caiu", afirma o Estado-Maior do Exército ucraniano.

Pouco antes, o exército relatou combates em um bairro do norte de Kiev chamado Obolon. O ministério da Defesa ucraniano indicou em sua página no Facebook que se tratava de uma operação de sabotagem das forças russas realizada por um comando de soldados de reconhecimento.

O ministério pediu aos civis na área que peguem em armas. "Pedimos aos cidadãos que nos informem sobre os movimentos inimigos, façam coquetéis molotov e neutralizem o ocupante", disse ele.

As tropas russas intensificaram sua ofensiva contra a capital nas últimas horas, onde, segundo as autoridades, vários mísseis caíram ao amanhecer. Nesta sexta-feira, as tropas ucranianas também indicaram que estão lutando contra unidades blindadas russas em duas cidades, Dymer e Ivankiv, localizadas a 45 e 80 quilômetros ao norte de Kiev.

Com a intensificação dos ataques russos à Kiev durante a madrugada, vários mísseis caíram na capital ucraniana



🎥: AFP pic.twitter.com/REwRfSZY6m — Correio do Povo (@correio_dopovo) February 25, 2022

O Estado-Maior informou que controlava o aeroporto militar de Gostomel, na entrada da capital. O local foi ocupado pelas tropas russas na quinta-feira. Pouco antes, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, acusou o exército russo de atacar civis.

De acordo com fontes militares, Kiev é o principal alvo do presidente russo Vladimir Putin para "decapitar o governo" ucraniano e instalar um Executivo favorável a Moscou. Na quinta-feira, os russos entraram pelo norte, sul e leste da Ucrânia, em uma ofensiva que, segundo Zelensky, matou 137 civis e deixou mais de 300 feridos.

