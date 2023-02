Forte terremoto atinge o Sul da Turquia e deixa mortes

publicidade

Um forte terremoto de magnitude 7,8 atingiu o Sul da Turquia na noite deste domingo. Conforme a AFP, o tremor aconteceu perto de Gaziantep, no sudeste do país, nas proximidades da fronteira com a Síria.

Informações no começo da madrugada da AFP reportaram pelo menos 15 mortos confirmados pelas autoridades oficiais turcas.

De acordo com o governador de Anadolu, uma das províncias da região, Erdinc Yilmaz, 34 prédios foram derrubados. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, publicou em rede social mensagem de apoio aos turcos e garantiu que as autoridades estão em alerta e trabalhando para combater o desastre.

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, publicou em rede social mensagem de apoio aos turcos e garantiu que as autoridades estão em alerta e trabalhando para combater o desastre.

Tremores intensos em toda região

O abalo foi registrado a uma profundidade de 24,1 quilômetros, a 23 quilômetros da província de Nurdagi, de acordo com a CNN.

Forte terremoto de magnitude 7,8 atinge o Sul da Turquia https://t.co/nrawFSftPu



Vídeo: Mahmut Bozarslan / AFPTV / AFP pic.twitter.com/sWdaHOh58N — Correio do Povo (@correio_dopovo) February 6, 2023

Após o impacto inicial, foram sentidos diversos tremores menores, um deles de magnitude 6,7 e bem mais próximo da superfície, a 9,9 quilômetros.

Além de Turquia e Síria, segundo a U.S. Geological Survey, os países que podem ter sentido os reflexos do abalo são Chipre, Grécia, Jordânia, Líbano, Reino Unido, Iraque, Geórgia e Armênia.

AGORA | Grande número de prédios residenciais veio abaixo na cidade turca de #Diyarbakir, o maior centro urbano perto do epicentro. Estimativas do @USGS com base na intensidade do tremor apontam que os mortos podem ser milhares. pic.twitter.com/M1Yr6V9ldp — MetSul.com (@metsul) February 6, 2023

Conforme a MetSul, a Turquia está localizada em uma das regiões sísmicas mais ativas do planeta e sofreu terremotos devastadores ao longo de sua história. O país já foi afetado por outros grandes movimentos telúricos nos últimos 70 anos.