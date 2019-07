Forte terremoto de 7,3 graus de magnitude atinge Ilhas Molucas da Indonésia

publicidade

Um forte terremoto de 7,3 graus de magnitude atingiu, neste domingo, as Ilhas Molucas, no leste da Indonésia, sem informações no momento sobre danos ou vítimas ou alerta de tsunami.

O tremor ocorreu às 18h28min (06h28min de Brasília) cerca de 165 quilômetros ao sudoeste da cidade de Ternate, nas Molucas do Norte, e a uma profundidade de 10 km, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

"O terremoto foi muito forte e fez com que as pessoas saíssem de suas casas, muitas entraram em pânico e ficaram esperando na rua", disse Mansur, um representante local da agência de gerenciamento de catástrofes, consultado pela AFP.

As autoridades avaliam a situação e até momento não há informações sobre vítimas ou danos, disse o funcionário, que, como muitos indonésios, tem apenas um nome.

A Indonésia, arquipélago de 17 mil ilhas e ilhotas formada pela convergência de três grandes placas tectônicas (do Pacífico, Australiana e Eurasiática), está no Anel de Fogo do Pacífico, zona de forte atividade sísmica.

No ano passado, um terremoto de 7,5 seguido de um tsunami em Palu, na ilha de Celebés, deixou mais de 2,2 mil mortos e milhares de desaparecidos.