Foto mostra pai segurando a mão da filha morta após terremoto na Turquia

publicidade

Uma imagem que mostra um pai segurando a mão da filha morta após o terremoto na Turquia emocionou os internautas nesta terça-feira. Na foto, Mesut Hancer segura a mão de Irmak, de 15 anos, que morreu em meio aos escombros em Kahramanmaras, perto do epicentro do terremoto, um dia depois que um terremoto de magnitude 7,8 atingiu o sudeste do país, em 7 de fevereiro de 2023.

Equipes de resgate na Turquia e na Síria enfrentaram um clima frio, tremores secundários e prédios em colapso, enquanto cavam em busca de sobreviventes soterrados por um terremoto que matou mais de 6 mil pessoas. Algumas das devastações mais pesadas ocorreram perto do epicentro do terremoto.

Na Turquia, o número de mortos subiu para 4.544, conforme último balanço da Autoridade de Gestão de Desastres e Emergências. O vice-presidente Fuat Oktay informou que há mais de 20.534 feridos. Na Síria, 1.712 pessoas faleceram, e 3.640 ficaram feridas, de acordo com os balanços das autoridades de Damasco e das equipes de resgate nas zonas rebeldes.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, decretou estado de emergência por três meses nas dez províncias do sudeste atingidas pelo terremoto.