França demanda proteção à embaixada no Níger

O governo da França pediu às forças de segurança do Níger que adotem as medidas necessárias para garantir a plena segurança de sua embaixada em Niamey, antes das manifestações previstas para esta quinta-feira (3) na capital do país africado, cenário de um golpe de Estado na semana passada.

"A França recorda que a segurança das sedes e dos funcionários diplomáticos são obrigações do direito internacional", afirmou o ministério das Relações Exteriores em um comunicado.

As Forças Armadas do Níger, ex-colônia francesa, protagonizaram um golpe de Estado na semana passada para derrubar o presidente eleito Mohamed Bazoum, um dos últimos líderes pró-Ocidente da região do Sahel.

No domingo, partidários dos militares golpistas organizaram um protesto violento diante da embaixada da França em Niamey e tentaram invadir a área da representação diplomática.

