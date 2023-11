Fronteira de Gaza deve ser reaberta neste domingo para saída de estrangeiros

publicidade

A fronteira de Gaza para a saída de estrangeiros deve ser reaberta neste domingo. De acordo com autoridades locais, a passagem de Rafah para o Egito permitirá quem tem passaportes estrangeiros deixar o país.

As saídas da Faixa de Gaza para o Egito estavam fechadas desde a sexta-feira. As Forças de Defesa de Israel afirmaram neste sábado que quase 200.000 pessoas fugiram para o sul da Faixa de Gaza nos últimos três dias devido à intensificação dos combates no norte contra o movimento islamita Hamas.

"Quase 200.000 pessoas abandonaram o norte nos últimos três dias e se deslocaram para o sul", relatou o porta-voz do Exército, Daniel Hagari, em entrevista coletiva.

O Exército israelense aceitou esta semana fazer "pausas" humanitárias diárias para permitir a evacuação de civis para o sul do território palestino.

Veja Também