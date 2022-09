Funeral da rainha Elizabeth II chega ao fim em Londres com silêncio nacional de dois minutos

publicidade

O funeral da rainha Elizabeth II terminou com um silêncio nacional de dois minutos, por volta das 11h55min no horário local (7h55min em Brasília), na Abadia de Westminster, em Londres, nesta-seguna-feira.

O hino nacional britânico foi executado durante a cerimônia já com a alteração da letra, agora "Deus Salve o Rei". O rei Charles III foi visto chorando durante este momento.

O cortejo com o caixão da rainha Elizabeth II deixou o Palácio de Westminster, pontualmente às 6h44min, em direção a Abadia de Westminster, onde chegou às 6h52min. A carruagem da Marinha Real partiu em uma procissão curta acompanhada por 142 militares.

Próximos acontecimentos

Após o funeral, um cortejo a pé irá levar o caixão da rainha para o Wellington Arch, no Hyde Park, parque no centro de Londres, onde será transferido para um carro funerário e seguirá para o Palácio de Windsor. Ao chegar ao local, o caixão será levado para a Capela de São Jorge ao longo da grande avenida que atravessa os terrenos do castelo, onde será realizado um serviço religioso com 800 convidados, incluindo funcionários da falecida rainha.

Veja Também

Lá, a coroa, orbe e cetro serão removidos do caixão e colocados no altar. O oficial de mais alto escalão da casa real, o Lorde Chamberlain, irá tirar sua "regra de comando" e a colocará sobre o caixão, simbolizando o fim do reinado de Elizabeth 2ª.

Mais tarde, em uma última cerimónia privada, reservada aos familiares mais próximos, a rainha será enterrada no que é conhecido como o "Memorial Jorge 6º". Os restos mortais de seu marido, o príncipe Philip, serão enterrados ao lado dela, removendo-os da cripta real, onde estão desde sua morte em abril de 2021, com quase 100 anos.

Confira mais fotos do funeral: