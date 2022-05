Furacão Agatha se forma nas águas do Pacífico mexicano

publicidade

O furacão Agatha se formou neste domingo nas águas do Pacífico mexicano e deve se fortalecer antes de atingir a costa sudoeste do país, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

Agatha, categoria 1 de 5 na escala Saffir-Simpson, estava localizada a 320 km a oeste de Puerto Ángel, no México, e desenvolveu ventos máximos sustentados de 120 km por hora, enquanto se movia para noroeste a cerca de 6 km por hora.

Espera-se que o furacão, o primeiro da temporada nas águas do Pacífico, faça uma curva para nordeste no final do domingo e continue lentamente neste curso até a noite de segunda-feira.

"Na pista prevista, o centro de Agatha se aproximará da costa sul do México no final do domingo e chegará à costa na segunda-feira", disse o relatório do NHC. As faixas de nuvens de Agatha causarão chuvas intensas nas regiões dos estados do sul de Chiapas e Oaxaca e muito fortes nas áreas vizinhas de Guerrero e Tabasco (sudeste), informou, por sua vez, o Serviço Meteorológico Nacional do México (SMN).

Também reforçará a entrada de umidade do Golfo do México e do Mar do Caribe, causando fortes chuvas em Campeche, Quintana Roo, Veracruz e Yucatán, estados da costa leste do país.

O SMN mantém uma zona de prevenção para os efeitos do impacto do furacão de Salina Cruz a Lagunas de Chacahua em Oaxaca, bem como zonas de vigilância na vizinha Chiapas (sul). "As chuvas podem gerar deslizamentos de terra, aumento do nível dos rios e córregos, além de transbordamentos e inundações em áreas baixas das entidades mencionadas", alertou o órgão.

As autoridades de Oaxaca e Guerrero lançaram ações preventivas desde sábado, como a proteção de edifícios próximos à costa, a remoção de pequenos barcos e apelos à população que vive em áreas vulneráveis para se abrigar em áreas seguras, informou a mídia local.

Quem navega na zona de influência do fenômeno também foi alertado para "extremas precauções" devido aos ventos fortes e ondas altas. Todos os anos, o México sofre o ataque de ciclones tropicais nas costas do Pacífico e do Atlântico, geralmente entre maio e novembro.