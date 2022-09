Furacão Ian avança na Flórida com destruição e mais de 2 milhões sem luz nos EUA

publicidade

O furacão Ian seguia causando destruição no Golfo da Flórida, na noite desta quarta-feira nos Estados Unidos. A tempestade atingiu o território norte-americano na categoria 4, a segunda mais intensa das classificações e que indica ventos acima de 209 km/h. Mais de 2 milhões de famílias estavam sem luz e com dificuldades de comunicação.

A força dos ventos e chuvas torrenciais, somadas a ondas oceânicas que intensificaram as marés devatou as cidades costeiras. Os principais registros ocorriam em Fort Myers, com imagens das águas invadindo ruas, que viravam rios, e até mesmoa arrastando casas. Um tubarão foi registrado nadando em meio aos alagamentos.

"Esta é uma tempestade sobre a qual falaremos por muitos anos, um evento histórico", destacou o diretor do Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA, Ken Graham.

As regiões devastadas englobam diversas áreas de resorts, parques de trailers e outras áreas turísticas. Os locais idílicos, contudo, foram varridos pelas águas e vendavais. Telhados foram arrancados, carros inutilizados nos estacionamentos e até mesmo arrastados em direção ao mar.

Ainda não havia registro de vítimas fatais, mas dois remadores foram resgatados tentando cruzar uma área alagada com pranchas. Um hospital com 160 pacientes internados teve parte do teto destruído.

Um pouco de alívio veio quando Ian caiu para categoria 1, ao invadir a zona central da Flórida. Ainda assim, com ventos superiores a 140 km/h, gerava estragos e alagamentos; com efeitos já sentidos de chuvas fortes na Georgia e Carolina do Sul.