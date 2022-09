Gasoduto de Nord Stream 2 tem vazamento de gás no mar Báltico

publicidade

O gasoduto Nord Stream 2, que liga Rússia e Alemanha, mas não foi colocado em operação, tem um vazamento de gás no Mar Báltico - anunciaram nesta segunda-feira a operadora do gasoduto e as autoridades dinamarquesas.

Depois que a autoridade de tráfego marítimo dinamarquesa anunciou a detecção de um vazamento de gás na rota Nord Stream 2, sua operadora confirmou, em um comunicado enviado à AFP, que o problema dizia respeito ao gasoduto submarino, majoritariamente nas mãos da gigante russa Gazprom.

Detectado cerca de 20 quilômetros ao sudeste da ilha dinamarquesa de Bornholm, fora das águas territoriais dinamarquesas, o vazamento "é perigoso para o tráfego marítimo", afirmou a autoridade marítima dinamarquesa em um aviso aos navios. "A navegação está proibida em um raio de cinco milhas náuticas (medida equivalente a nove quilômetros) em torno da posição indicada", acrescentou.

Segundo fontes não oficiais da AFP, também foi decretada a proibição de sobrevoar a área. Pouco antes do anúncio deste incidente, o Ministério alemão da Economia indicou que estava investigando uma "queda de pressão" imprevista e rápida no gasoduto Nord Stream 2.

Segundo a operadora do gasoduto, essa redução de pressão foi detectada "à noite", e "as autoridades marítimas de Alemanha, Dinamarca, Suécia e Rússia foram notificadas imediatamente". "Graças a esta cooperação com as autoridades marítimas, o local do incidente foi identificado na área econômica exclusiva dinamarquesa ao sudeste de Bornholm", afirma Nord Stream 2.

Embora seu lançamento tenha sido cancelado no início do ano em retaliação à invasão russa da Ucrânia, o gasoduto foi "preparado tecnicamente" e "preenchido com gás", disse à AFP nesta segunda-feira o porta-voz da empresa Nord Stream 2, Ulrich Lissek.