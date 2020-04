Governo italiano promete reabrir escolas em setembro

publicidade

O chefe do governo italiano, Giuseppe Conte, prometeu neste domingo (26) a reabertura das escolas italianas em setembro. Anunciou também uma série de medidas para aliviar o confinamento que rege a vida dos italianos desde 9 de março.

"A escola está no centro dos nossos pensamentos e reabrirá em setembro. Todos os cenários de um comitê de especialistas previam altos riscos de contágio no caso de as escolas reabrirem" antes desta data, declarou Giuseppe Conte ao jornal La Repubblica.

A pandemia de Covid-19 causou, até o momento, quase 27.000 mortos na Itália, o país mais afetado da Europa.

Os parques vão reabrir em 4 de maio, mas a distância social deverá ser mantida.

Também será possível visitar a família e se reunir, dentro de alguns limites e respeitando as medidas de segurança.

"As festas privadas continuarão proibidas", insistiu.

A reabertura completa de bares e restaurantes ocorrerá em 1º de junho, quando também serão reabertos os salões de beleza, contando com que respeitem as medidas de segurança.

À princípio, em 18 de maio todos os comércios, museus, estabelecimentos culturais e bibliotecas poderão reabrir.