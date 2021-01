Gravações de jornal mostram Trump pressionando Geórgia a "encontrar votos" para ele

publicidade

Gravações telefônicas obtidas pelo jornal The Washington Post mostram o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressionando secretário de estado da Geórgia, Brad Raffensperger, a "encontrar votos" para ele ganhar a eleição. O conteúdo foi divulgado pelo jornal norte-americano neste domingo.

Trump foi superado pelo democrata Joe Biden no pleito de novembro. A vitória ocorreu tanto na votação popular quanto no colégio eleitoral. A revelação é um duro golpe, enquanto parte dos republicanos seguem levantando a bandeira de fraudes no pleito norte-americano.

"Olha só, tudo o que eu quero é o seguinte: preciso achar 11.780 votos, um a mais do que temos. Pois nós vencemos o estado", enfatizou Trump na gravação. Raffensperger, que é do Partido Republicano, respondeu imediatamente: "O problema, senhor presidente, é que os dados que vocês têm estão errados".

No conteúdo revelado pelo Post, Trump alterna entre elogios e ameaças veladas ao secretário. "O povo da Geórgia está bravo, o povo no país está bravo. E não seria nada de errado você dizer, sabe, que recalculou", insistiu o presidente.

Questionados por CNN e Washington Post, representantes da Casa Branca e da campanha de Trump não responderam aos convites de esclarecimento.