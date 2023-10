Guerra entre Israel e Hamas: confira os principais fatos deste domingo

publicidade

A guerra entre Israel e o grupo palestino islâmico Hamas segue neste domingo com elevação na tensão entre os territórios após novos ataques. O conflito tem risco de tomar maiores proporções, em razão da continuação dos bombardeios. Confira os principais fatos deste domingo:

• O ministro iraniano das Relações Exteriores, Hosein Amir Abdolahian, advertiu os governos dos Estados Unidos e de Israel que a situação pode ficar "incontrolável" no Oriente Médio se os dois países "não acabarem imediatamente com os crimes contra a humanidade e o genocídio em Gaza".

• Israel bombardeou a Faixa de Gaza em larga escala na madrugada, depois de anunciar que intensificaria os ataques antes de uma incursão terrestre.

• O Exército de Israel anunciou que matou em um ataque aéreo a uma mesquita na cidade de Jenin, Cisjordânia, "agentes terroristas" dos grupos palestinos Hamas e Jihad Islâmica que planejavam atentados.

• Dezessete caminhões com ajuda humanitária atravessaram a passagem de Rafah, do Egito em direção à Faixa de Gaza, o segundo comboio em dois dias a entrar no território palestino desde o início da guerra.

• Seis caminhões-tanque com combustíveis entraram neste domingo na Faixa de Gaza, um enclave gravemente privado de produtos básicos.

