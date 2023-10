Guerra entre Israel e Hamas: os fatos mais recentes desta quinta-feira

publicidade

O conflito entre Israel e Hamas continua com mais perguntas do que respostas. Nesta quinta-feira, o ministro da defesa de israel aconselhou que as tropas do país "se organizassem, ficassem prontas" para uma ordem para entrar em Gaza. Depois, o Ministério da Saúde palestino afirmou que nove pessoas na Cisjordânica, território da Palestina, mas distante de Gaza. Os Estados Unidos noticiaram que interceptaram três misseis que partiram do Iêmen, país ao sul que vive uma guerra civil, que poderiam ser direcionados para Israel. A passagem terrestre de Rafah, uma das únicas entre a faixa de Gaza e o Egito, segue fechada para a passagem de refugiados, mas com expectativas de que seja aberta amanhã, dia 20.

