Guerra entre Israel e Hamas: os fatos mais recentes na manhã de sábado em Gaza

O sábado no Oriente Médio iniciou com negociações por um adiamento da invasão terrestre de Israel na Faixa de Gaza. O governo dos Estados Unidos quer mais tempo para a libertação de reféns. A informação é da Agência Bloomberg.

• O chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, disse mais cedo que se sente aliviado após o Hamas ter libertado duas reféns norte-americanas, mas pediu ao grupo islâmico palestino que solte as demais pessoas que estão em seu poder. "Ainda há dez americanos desaparecidos e sabemos que alguns deles são reféns do Hamas, juntamente com outros 200 reféns retidos em Gaza. Deveriam ser libertados de forma imediata e incondicional", declarou Blinken.

• A Cruz Vermelha informou ao menos 15 palestinos mortos durante bombardeios na faixa de gaza ao longo da sexta-feira. Nas regiões central e norte foram dez vítimas fatais. No sul, para onde o Exército Israelense exigiu a evacuação, quatro crianças e uma mulher foram atingidas por destroços de explosão. O Hamas acusou as forças de Israel de escolherem zonas residenciais como alvos.

• O movimento islamista palestino Hamas afirmou que trabalha com "mediadores" para libertar os reféns "civis" que capturou durante sua violenta incursão em território israelense em 7 de outubro, e que mantém cativos desde então na Faixa de Gaza.

• O brasileiro Hassan Rabee, de 30 anos, recebeu a informação nesta sexta-feira de que o primo, a esposa, e filhos e netos do casal foram mortos em um bombardeio no norte da Faixa de Gaza durante a noite desta quinta-feira. Hasan é palestino naturalizado brasileiro que vive em São Paulo desde 2014. Ele foi à Faixa de Gaza visitar a família poucos dias antes do início das hostilidades entre Israel e Hamas. Ele está com a esposa e duas filhas pequenas brasileiras.

• O grupo islamita palestino Hamas, que governa a Faixa de Gaza, libertou duas reféns dos Estados Unidos. Naturais de Chicago, mãe e filha estavam entre as quase 200 pessoas que foram sequestradas na ofensiva ao território israelense, lançada pelos milicianos em 7 de outubro. Um porta-voz do braço militar do Hamas indicou, em comunicado publicado no Telegram, que uma mulher americana e a sua filha foram libertadas "por motivos humanitários, após mediação do Catar".

• O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou de irracionalidade e insanidade as mortes de crianças, mulheres e idosos no conflito entre Israel e o grupo extremista palestino Hamas, no Oriente Médio. Mais de 1,5 mil crianças já morreram na Faixa de Gaza, território controlado pelo Hamas e que sofre com o cerco promovido por Israel. Em cerimônia de celebração dos 20 anos do Bolsa Família, nesta sexta-feira, Lula prestou solidariedade a essas crianças.

