Guerra entre Israel e Hamas tem mais de 6,4 mil mortos

publicidade

Apesar da ajuda humanitária ter chegado à Faixa de Gaza, os bombardeios entre Israel e o grupo Hamas ainda marcam o atual estágio da guerra. Segundo a AFP, o Ministério da Saúde palestino informou que o número de mortos subiu para 5.087. Do lado israelense, 1,4 mil pessoas morreram, o que elevou o saldo de mortes para 6.487, somando os dois lados do conflito.

O conflito teve início com a entrada de ao menos 1,5 mil integrantes do grupo terrorista Hamas no sul de Israel, onde realizaram massacres e sequestraram reféns. Em resposta, Israel lançou uma contraofensiva e declarou guerra à organização extremista.

Veja Também

Na madrugada desse domingo (22), Israel bombardeou a Faixa de Gaza em larga escala, depois de ter anunciado que intensificaria os ataques antes de uma incursão por terra. Há o temor de que essa incursão seja possivelmente um dos momentos mais críticos e mortais do conflito. Segundo o Hamas, pelo menos 80 pessoas morreram no território palestino na madrugada deste domingo.