Guerra Israel x Hamas: confira os principais fatos desta quarta-feira

A guerra entre Israel e o grupo islâmico palestino Hamas seguia nesta quinta-feira (horário local) ainda sob o choque do bombardeio a hospital em Gaza, mas com algum avanço nos esforços diplomáticos. Apesar dos Estados Unidos vetarem resolução proposta pelo Brasil no Conselho de Segurança da ONU, foi negociada finalmente alguma ajuda humanitária para as vítimas da guerra, isoladas em Gaza.

Confira os principais fatos:

• O presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sissi, autorizou a entrada de 20 caminhões com ajuda humanitária na Faixa de Gaza através da passagem fronteiriça de Rafah. O anúncio foi feito pelo presidente norte-americano, Joe Biden.

• Pelo menos uma centena de manifestantes ocuparam, nesta quarta-feira, um prédio do Congresso dos Estados Unidos. Eles exigiam que os legisladores e o governo pressionem para conseguir um cessar-fogo na Faixa de Gaza, que tem sido bombardeada por Israel desde o ataque do Hamas em 7 de outubro.

• O governo do Egito convidou o Brasil para participar de uma cúpula com outros países para discutir a guerra entre Israel e o grupo Hamas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se recupera de uma cirurgia no quadril e não pode viajar. Um representante irá em seu lugar, mas o nome ainda não foi anunciado. A cúpula ocorrerá neste sábado, no Cairo, capital egípcia.

• O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou nesta quarta-feira que é preciso aguardar a "evolução dos fatos", para ver se é possível propor um novo projeto de resolução sobre o conflito de Israel contra o Hamas, na Palestina, pelo Conselho de Segurança das Organização das Nações Unidas (ONU). A declaração foi dada a senadores, durante depoimento do chanceler na Comissão de Relações Exteriores do Senado.