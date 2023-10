Hamas confirma morte de dois de seus líderes em bombardeios israelenses em Gaza

publicidade

O movimento islamita Hamas informou, nesta terça-feira (10), que dois de seus principais líderes morreram nos bombardeios israelenses contra a Faixa de Gaza. Os dois pertenciam ao Birô Político da organização, que lançou uma ampla ofensiva contra o território israelense no sábado.

Tratam-se de Zakaria Muammar, encarregado de assuntos econômicos de Gaza, e Jawad Abu Shamala, que coordenava as associações com outros grupos palestinos como chefe de relações nacionais do Hamas, que governa Gaza desde 2006.

