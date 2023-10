Hamas divulga vídeo com imagens de três supostas reféns

publicidade

O Hamas divulgou um vídeo com imagens de três mulheres, que seriam reféns do grupo desde o ataque a Israel em 7 de outubro, informa a CNN. As imagens foram divulgadas pouco depois de líderes israelenses rejeitarem negociações sobre o progresso nas negociações de reféns.

“Liberte-nos agora!”, apelam as mulheres, no vídeo. Uma delas afirma que o grupo está em “em condições terríveis”

“Ontem, houve uma conferência de imprensa das famílias dos prisioneiros, e sabemos que deveria haver um cessar-fogo, você deveria libertar todos nós, você tinha que libertar todos nós. E em vez disso estamos viajando no seu esquadrão político, de segurança, militar e diplomático. Por causa dessa bagunça que você fez no dia 7 de outubro, porque não tinha exército lá, ninguém chegou, ninguém nos ouviu”, diz a mulher, que seria uma das reféns mantidas pelo Hamas.

