Hamas vai levar a "mãe de todas as surras", diz governo de Israel

O movimento islamista palestino Hamas receberá "a mãe de todas as surras" após o término de uma trégua e a retomada dos combates na Faixa de Gaza, declarou nesta sexta-feira (1º) um porta-voz do governo israelense.

"Infelizmente, o Hamas decidiu pôr fim à pausa ao não libertar todas as mulheres sequestradas", disse o porta-voz do governo, Eylon Levy, a jornalistas. "Ao decidir manter as nossas mulheres, o Hamas receberá agora a mãe de todas as surras", acrescentou.

Em meio aos escombros, um homem grita: "Socorro! Onde estão meus filhos?". Os bombardeios israelenses recomeçaram na manhã desta sexta-feira "mais ferozes do que antes", segundo Ana Abou Dagga, de 22 anos, cuja casa ficou em ruínas.

Por toda parte, homens, mulheres e crianças começaram a fugir, desesperados, desde as 7h (horário local), quando expirou a trégua. A pausa de sete dias permitiu a libertação de dezenas de reféns pelo Hamas em troca de prisioneiros palestinos nas prisões israelenses, e facilitou a entrada de ajuda na Faixa de Gaza.

"Há bombardeios por todos os lados, não temos comida, nem água, nem roupa. As lojas estão vazias, faz frio, o posto fronteiriço [com o Egito] está fechado", diz Marwa Saleh, de 47 anos, ao chegar a Khan Yunis (sul), após ser deslocada da Cidade de Gaza (norte) pela guerra. "Quando o mundo nos verá como seres humanos? Minha família e eu somos civis, não temos nada a ver com esta guerra", diz à AFP.

Israel quer "eliminar" o Hamas, que governa a Faixa de Gaza, em retaliação a um ataque em uma escala sem precedentes perpetrado em 7 de outubro pelo movimento islamista palestino, que deixou 1.200 mortos em Israel, a maioria civis, segundo as autoridades israelenses. Entre os mortos há mais de 300 militares.

