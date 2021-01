Hiroshima lança campanha de teste em massa contra a Covid-19

publicidade

A prefeitura de Hiroshima, oeste do Japão, prepara-se para lançar a primeira campanha de teste de Covid-19 em grande escala do país, tendo como meta atingir cerca de 800 mil pessoas - anunciaram as autoridades locais nesta sexta-feira (15). "Queremos identificar os casos positivos o mais rápido possível para evitar que o vírus se propague mais", afirmou Kazuhiro Saito, uma autoridade municipal.

Saito disse que os testes serão realizados em voluntários que vivem, ou trabalham, em vários bairros da cidade de Hiroshima, com 1,2 milhão de habitantes.

O estado de emergência foi decretado em 11 prefeituras japonesas, mas não em Hiroshima. Fica em vigor até 7 de fevereiro, após o maior aumento de infecções já registrado desde o início da pandemia.

O Japão tem sido criticado por sua estratégia de testes de detecção limitados, ao contrário das campanhas em massa realizadas em outros territórios. O país registrou cerca de 4.100 mortes por Covid-19 em um ano.