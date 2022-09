Homem é detido pela polícia após tocar caixão da rainha Elizabeth II

publicidade

Um homem foi preso após tocar o caixão da rainha Elizabeth II em Westminster Hall, na noite de sexta-feira. A informação foi divulgada pelo jornal britânico The Guardian. De acordo com o jornal, o homem, que não foi identificado, foi detido pouco antes das 22h (de Londres, ou 18h de Brasília).

Uma fonte disse ao Guardian que o homem saiu correndo fora da linha demarcada para o público, conseguiu subir os degraus e tocar o caixão, antes de ser detido. A Scotland Yard, polícia metropolitana de Londres, informou que o homem foi preso por crime "contra a Lei de Ordem Pública" e "está atualmente sob custódia”.

O episódio foi narrado também pelo jornal norte-americano New York Post, que reproduziu imagens da câmera de segurança de Westminster Hall. "Capturas de tela da transmissão da cerimônia solene mostram oficiais de segurança prendendo o suspeito no chão enquanto outros enlutados observam incrédulos", disse o New York Post.

“O Comando de Proteção Parlamentar e Diplomática deteve um homem em Westminster Hall após um distúrbio”, disse a Scotland Yard. O corpo da rainha será enterrado na segunda-feira, em uma capela do Castelo de Windsor.