Homem é preso por tentativa de invadir estábulo de Buckingham

publicidade

A polícia de Londres informou neste sábado (16) que prendeu um homem que tentava invadir os estábulos reais do Palácio de Buckingham.

"Às 01h25 de sábado, em 16 de setembro (21h25 de sexta-feira, 15, no horário de Brasília), agentes do Palácio de Buckingham interceptaram um indivíduo que escalava o muro para entrar nos estábulos reais", o Royal Mews, comunicou neste sábado (16) a Scotland Yard.

O "homem de 25 anos foi detido por oficiais fora dos estábulos reais. Em nenhum momento o homem entrou no Palácio de Buckingham ou nos jardins do palácio", especificou a polícia.

Ele foi detido por "invasão de propriedade" e permanece preso em uma delegacia de Londres.

Apesar da segurança reforçada, as tentativas de invasão no Palácio de Buckingham, residência real no centro de Londres, bem como no Castelo de Windsor, localizado a oeste da capital, não são poucas.

O mais extraordinário aconteceu em 1982, em Buckingham, quando um homem, Michael Fagan, conseguiu entrar no quarto da rainha - que estava na cama.