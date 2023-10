Homem faz vários reféns em agência dos correios do Japão

publicidade

Um homem supostamente armado tomou um grupo de pessoas como reféns em uma agência de correios do Japão, informaram as autoridades de Warabi, no município de Saitama, ao noroeste de Tóquio.

"Às 14H15 (2H15 de Brasília), uma pessoa se entrincheirou e tomou reféns em uma agência dos correios da cidade de Warabi", anunciou o site do governo municipal. O comunicado afirma que o criminoso tem um objeto que parece uma arma de fogo.

"Pedimos aos cidadãos que estão nas proximidades que sigam as instruções da polícia", acrescenta a nota.

A polícia pediu a 300 moradores da área que deixem suas casas, informou o canal de televisão TBS.

Segundo o jornal Yomiuri, 10 funcionários da agência poderiam estar no local.

Viaturas da polícia foram enviadas para a área do ataque.

O incidente acontece no momento em que a polícia investiga um tiroteio ocorrido algumas horas antes na mesma região e que deixou dois feridos. Não foi possível determinar se os dois incidentes estão relacionados.

As imagens exibidas na televisão mostram um homem com um boné de beisebol e um casaco dentro da agência dos correios com um objeto que parece uma arma.

Os crimes violentos são incomuns no Japão, que registra uma taxa de homicídios pequena e que tem uma das legislações mais severas do mundo sobre armas.

O país, no entanto, registrou vários ataques recentemente, incluindo o assassinato do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, atingido por uma arma de fogo de fabricação caseira durante um discurso de campanha eleitoral.

Em abril, o atual primeiro-ministro, Fumio Kishida, foi alvo de um ataque com um artefato explosivo improvisado, também durante um comício. Kishida saiu ileso, mas duas pessoas ficaram levemente feridas.